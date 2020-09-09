Pınar KSK’nin rakibi F.Bahçe

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezona başarı çıtasını yükseltme hedefiyle hazırlanan Pınar Karşıyaka, zorlu maraton öncesi Antalya'da katılacağı Gloria Cup 2'de bugün Fenerbahçe Beko'yla rakip olacak. Gloria Sports Arena'daki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip güçlü rakibini mağlup ettiği takdirde 11 Eylül Cuma günü Türk Telekom-Kızılyıldız karşılaşmasının galibiyle, yenildiği takdirde ise mağlubuyla oynayacak.

SARICA: İYİ BAŞLAYACAĞIZ

Organizasyonun final karşılaşması ise 13 Eylül'de yapılacak. Fenerbahçe, yıllardır takımın dümeninde yer alan ünlü çalıştırıcı Zeljko Obradovic'le yollarını yaz döneminde ayırmıştı. Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, güçlü bir rakiple oynayacaklarını belirterek, "İyi bir karşılaşma olmasını istiyoruz. Hedefimiz kupayı almak" diye konuştu.