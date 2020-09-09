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Haberler Spor Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Denizlispor - Göztepe maçını kim yönetecek?

'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Denizlispor - maçını kim yönetecek?

1. hafta müsabakaları ile 1. Lig Cuma günü karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı. Ligin ilk haftasında , Denizlispor ile karşılaşacak. İşte Göztepe - maçının hakemi!

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Denizlispor - Göztepe maçını kim yönetecek?

09.09.2020, 11:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,12:31

2020-2021 Sezonu Süper Lig 1. hafta müsabakaları ile TFF 1. Lig 11 Eylül Cuma günü karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Denizlispor - Göztepe maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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