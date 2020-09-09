2020-2021 Sezonu Süper Lig 1. hafta müsabakaları ile TFF 1. Lig 11 Eylül Cuma günü karşılaşmasını yönetecek hakemler açıklandı. Süper Lig'de ilk hafta oynanacak Denizlispor - Göztepe maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Denizlispor'dan çifte takviye Göztepe saldırıyor
Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı! Denizlispor - Göztepe maçını kim yönetecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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