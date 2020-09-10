Basketbolda ilk yarı seyircisiz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını söyledi. Kovid- 19'un tüm alanlarda olduğu gibi sporu da etkilediğini dile getiren Türkoğlu, "Biz de Sağlık Bakanlığı'mız ile yaptığımız görüşmelerde, sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanmasının daha uygun ve sağlıklı olacağına karar verdik. Bunu kulüplerimize de bildirdik" dedi.

KOLAY OLMAYACAK

Basketbolda seyircinin önemine değinen Türkoğlu şöyle devam etti: "Bu elbette kolay bir süreç olmayacak. Ancak önceliğimiz hep insan sağlığı. Özellikle ülkemizde artan vaka sayılarından dolayı salonda bulunan arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamak istedik. İnşallah ligin ikinci yarısından itibaren seyirci almaya başlayabiliriz." Türkoğlu ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik anlamda kulüpleri etkileyen Kovid-19 testleri konusunda talimat verdiğini aktardı.