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Haberler Spor Pınar KSK Fener’i yaktı

Pınar KSK Fener’i yaktı

Pınar KSK Fener’i yaktı
Giriş Tarihi: 10.9.2020

PINAR Karşıyaka Antalya'da düzenlenen Gloria Cup 2 turnuvasında karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 72-65 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar maça hızlı başladı. Kaf-Kaf ilk çeyreği 21-17 önde kapattı. Rakibine karşı ikinci periyotta da üstünlüğünü koruyan yeşil-kırmızılılar devreyi 43-34 üstün geçti. Üçüncü periyotta Fenerbahçe Beko'ya oyuna ortak olma şansı tanımayan Kaf-Kaf bu çeyreği de 11 sayı fartla 57-46 önde geçti ve son bölüme avantajlı girdi.Son bölümde de rakibine karşı üstünlüğünü korumayı bilen Pınar Karşıyaka parkeden 72-65 üstün ayrıldı. İzmir ekibinde Kennedy, Taylor ve Henry 12'şer sayı atarak galibiyetin mimarları oldu. Pınar Karşıyaka turnuvada yarın Türk Telekom'u 83-54 yene Kızılyıldız ile karşılaşacak. Gloria Cup 2'nin finali 13 Eylül'de oynanacak.

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