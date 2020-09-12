Bal-Kes iş bitiriyor

TFF 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor, bir yandan transfer yasağını kaldırmak için yoğun bir mücadele verirken, bir yandan da iç transferde oyuncularıyla masaya oturup sözleşmeleri yeniliyor. İlk olarak 22 yaşındaki Nijeryalı Okwuchukwu Francis Ezeh ile 2 yıllık sözleşme yenileyen, ardından 25 yaşındaki defans oyuncusu Batuhan İşçiler'le 1 yıllık mukavele yapan kırmızı-beyazlı yönetim, Anıl Taşdemir ve Berat Aydoğdu'yla da el sıkıştı. Balıkesirspor, tecrübeli oyuncusu Anıl Taşdemir ve sol bek Berat Aydoğdu ile 1'er yıllık sözleşme uzattı. Geçen sezon Adanaspor'dan gelen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Anıl, biri kupada toplam 18 maçta forma giydi 1189 dakika sahada kaldı. Hacettepe'den transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Berat ise biri kupada toplam 17 mücadelede sahaya çıktı.

TEK EKSİK KAAN KAYALI

Bu arada pazartesi günü sahasında Giresunspor'u ağırlayacak Balıkesirspor bu maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Takımda stoper Kaan Kayalı dışında sakat oyuncu bulunmadığını belirten teknik direktör Mesut Dilsöz: "Hedefimiz ligin ilk maçında Giresunspor'u yenmektir" şeklinde konuştu.