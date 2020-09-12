  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Süper Lig’de iki maç daha var

Süper Lig’de iki maç daha var

Süper Lig’de iki maç daha var
Giriş Tarihi: 12.9.2020

SÜPER Lig'de bugün 17.00'de iki maç daha oynanacak. Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk maçında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu karşılaşmada yeni transferleri Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın'a da forma şansı vermesi bekleniyor. Günün diğer karşılaşmasında ise ligin yeni takımlarından Karagümrük, Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmada ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Süper Lig’de iki maç daha var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA