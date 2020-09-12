Süper Lig’de iki maç daha var

SÜPER Lig'de bugün 17.00'de iki maç daha oynanacak. Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in ilk maçında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın bu karşılaşmada yeni transferleri Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçın'a da forma şansı vermesi bekleniyor. Günün diğer karşılaşmasında ise ligin yeni takımlarından Karagümrük, Yeni Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmada ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.