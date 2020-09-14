Akhisarspor - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig heyecanı TRT ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Tuzlaspor sezonu geçen yıl Süper Lig'in kapısından dönen Akhisarspor deplasmanında açıyor. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunda başlayacak mücadeleyi hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT AVAZ'dan canlı olarak yayınlanacak.
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