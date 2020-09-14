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Haberler Spor Akhisarspor - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

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1. Lig ilk hafta mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan mücadeleyi haberimizden olarak takip edebilirsiniz.

Akhisarspor - Tuzlaspor I CANLI ANLATIM

14.09.2020, 19:00

TFF 1. Lig heyecanı TRT ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Tuzlaspor sezonu geçen yıl Süper Lig'in kapısından dönen Akhisarspor deplasmanında açıyor. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumunda başlayacak mücadeleyi hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRT AVAZ'dan canlı olarak yayınlanacak.

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