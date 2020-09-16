TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldıramayıp şimdiye kadar 11 as futbolcusunu da kaybeden Akhisarspor, sezonun ilk maçında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kalırken özgüven kazandı. Maça altyapıdan daha önce profesyonel olan gençler takviyeli geçen sezondan kalan isimlerle çıkan Akhisar, oynadığı futbolla umut verdi. Ayrılanlara rağmen kadrosunda halen 5 yabancı ve tecrübeli yerli isimler bulunan yeşil-siyahlılarda Başkan Fatih Karabulut, "Bu bizim için hazırlık maçı oldu çünkü sezon öncesi hazırlık maçı bile oynayamadık. Çok pozisyon bulup gole çeviremedik. Ancak pozitif futbol oynadık. Gençlerimize güven geldi" dedi.
Akhisarspor’dan gençlere tam not haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.