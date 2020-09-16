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Haberler Spor Akhisarspor’dan gençlere tam not

’dan gençlere tam not

Akhisarspor’dan gençlere tam not
Giriş Tarihi: 16.9.2020

TFF 1. Lig'de transfer yasağını kaldıramayıp şimdiye kadar 11 as futbolcusunu da kaybeden Akhisarspor, sezonun ilk maçında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kalırken özgüven kazandı. Maça altyapıdan daha önce profesyonel olan gençler takviyeli geçen sezondan kalan isimlerle çıkan Akhisar, oynadığı futbolla umut verdi. Ayrılanlara rağmen kadrosunda halen 5 yabancı ve tecrübeli yerli isimler bulunan yeşil-siyahlılarda Başkan Fatih Karabulut, "Bu bizim için hazırlık maçı oldu çünkü sezon öncesi hazırlık maçı bile oynayamadık. Çok pozisyon bulup gole çeviremedik. Ancak pozitif futbol oynadık. Gençlerimize güven geldi" dedi.

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