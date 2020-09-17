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Altınordu iş bitirdi

çalışmalarını sürdüren ekibi, ’tan 19 yaşındaki genç golcü Oğuzhan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Altınordu iş bitirdi
Giriş Tarihi: 17.9.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde 4. imzayı Beşiktaş'tan genç golcü Oğuzhan Akgün'e attırdı. İzmir ekibinin, 19 yaşındaki santrforu siyah-beyazlı kulüpten 2+2 yıllığına kiraladığı açıklandı. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta profesyonel olan Oğuzhan, geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak İstanbulspor'da forma giydi.

32 GOL KAYDETTİ
Alt yaş gruplarında 47 kez ay-yıldızlı formayı terleten genç forvet, Elit Akademi U19 Ligi'nde çıktığı 34 maçta 32 gol kaydetti. Santrfor Oğuzhan, her iki kanatta da görev alabiliyor. Altınordu, 1 ay önce kadrosunda yer alan Hüseyin Atakan Üner'i 150 bin Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a satmıştı.

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