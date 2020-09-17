Hedefimiz Play-Off

Misli.com Sultanlar Ligi'nin Egeli temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başarılı oyuncusu Ecem Alıcı, gösterdiği performansla takdir topluyor. Bu sezon Aydınlıların en çok güvendiği isimlerin başında yer alan 26 yaşındaki Ecem , maçlarda etkili smaçlarıyla dikkat çekiyor. Bu yıl takımda üçüncü sezonunu geçiren başarılı oyuncu, takım olarak Play-Off'lara kalmak istediklerini söyledi. Takıma faydalı olmak için yoğun bir şekilde çalıştığını belirten Ecem, "Ocak ayında talihsiz bir sakatlık yaşadım ve uzun süre takımdan ayrı kalmak zorunda kaldım. Sakatlığımın tamamen geçmesinin ardından eski gücüme kavuşmak için büyük gayret sarf ediyorum" dedi.

'BİZE GÜVENENLERİ MUTLU EDECEĞİZ'

Aydın BŞB'de oynamaktan inanılmaz keyif aldığını kaydeden Ecem Alıcı şöyle devam etti: "Bu sene de Aydın ile anlaştığım için çok mutluyum. Oynamaktan büyük gurur duyduğum Aydın BŞB'yi arkadaşlarımla hak ettiği noktaya taşımak istiyoruz. Bu sezon daha zor geçecek. Takım olarak bunun farkındayız. Elde edeceğimiz başarılarla Aydın halkını ve bize güvenenleri mutlu etmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz."

İHSAN KARATAŞ