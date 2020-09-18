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Haberler Spor Marmaris’te ralli heyecanı

’te ralli heyecanı

Marmaris’te ralli heyecanı
Giriş Tarihi: 18.9.2020

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi bugün Marmaris'te start alacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla düzenlenecek. Yaklaşık 6 ay ara verilen WRC'nin, beşinci ayağında dünyanın önemli otomobil sporcuları toplam 707 kilometrelik zorlu parkurda, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 etapta dereceye girmek için mücadele edecek.

REKOR KIRMA PEŞİNDELER
7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, ralli öncesinde 79 puanla lider durumda. Üst üste 9 dünya ralli şampiyonluğu yaşayan bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, bir kez daha yarışacak. Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye'yi WRC3 kategorisinde temsil edecek. Organizasyon, 155 televizyon kanalından tüm dünyaya ulaştırılacak. Yarış, 20 Eylül Pazar günü Marmaris Asparan mevkisinde yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.

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