Marmaris’te ilk günü Loeb lider tamamladı

TÜRKİYE Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)'nın 5'inci yarışı olan Türkiye Rallisi'nde ilk gün sona erdi. 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda üst üste 9 kez dünya dalli şampiyonu olan efsane Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, günü lider kapattı. Fransız sporcu, üst üste üçüncü kez dünyanın en iyi pilotlarının ağırlandığı Marmaris'te gerçekleşen İçmeler ve Gökçe etapları sonunda günü, 18.50.9'luk derecesiyle birinci tamamladı. Diğer Red Bull sporcularından Thierry Neuville ikinci, Sebastien Ogier de üçüncü sırayı elde etti.

KASAPOĞLU STARTI VERDİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ilk yarışların startını verirken, "Son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın her alandaki güçlü vizyonu, sporda da kendini en güçlü, zirvede olacak şekilde ortaya koydu. Önümüzdeki dönemde birbirinden anlamlı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız" açıklamasını yaptı.