Akhisar kayıp

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a konuk olan Akhisarspor, son 13 dakikayı 10 kişi oynadığı maçta rakibine 1-0 yenildi, puan kayıplarına devam etti. Lige Tuzlaspor beraberliğiyle giren yeşil-siyahlılar, hem galibiyet hasretini bitiremedi, hem de gol atma başarısını gösteremedi. Maçın 7. dakikasında uzak mesafeden Rotman'ın sert şutunda kaleci Gökhan topa iki hamlede sahip oldu. 19'da sağdan Berat'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Del Valle düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 24'te soldan Berat'ın ortasında Ali Kaan'ın kafasında top kalecide kaldı.

MUSA NİZAM'A KIRMIZI ÇIKTI

37. dakikada Ali Kaan'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağa köşede sahip oldu. 44'te Ali Kaan'ın uzaktan şutunu kaleci Gökhan son anda direk dibinden kornere çeldi. İlk devre 1-0 Bandırma'nın üstünlüğüyle bitti. 57'de sağdan Çektar'ın köşe atışında Göksu'nun kafa şutunda kaleci Gökhan topu son anda kornere çeldi. 64'de Vrsajevic'in ortasında Taha'nın kafa şutundan sonuç çıkmadı. 77'de ani gelişen Bandırma atağında Benhur'a faul yapan Musa Nizam ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 86'da sağdan Çekdar ceza sahasına girdi. Kaleci Gökhan, Bjarnason'a topun geçmesine izin vermedi. 90+2'de Benhur'un boş kaleye aşırtma şutundan sonuç gelmedi. Maçı 1-0 Bandırma kazandı.





ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

Geçen sezon Akhisarspor'un kalesini koruyan Gökhan Değirmenci, Bandırmaspor formasıyla eksi kulübüne rakip oldu. Yeşil-siyahlı formayla 2013-2014 sezonunda Süper Lig'de görev yapan Erkan Taşkıran da dün Bandırmaspor kaptanı olarak Akigo'ya karşı ter döktü.



AKHİSAR'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

TFF 1. Lig'de geçen hafta Tuzlaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Akhisarspor'da teknik patron Cem Kavçak dün Royal Hastanesi Bandırmaspor önünde kadroda tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Genç teknik adam, Tuzlaspor önünde ilk 11'de şans verdiği Alperen Babacan'ı yedek soyundururken savunma hattında sahaya yeniden anlaşma sağlanan Musa Nizam'ı sürdü. Pandemi nedeniyle alınan önlemler yüzünden mücadele seyircisiz oynandı.

HAYRİ ÜLGEN: SAHİP ÇIKALIM

Akhisarspor 10 kişi kalmasına rağmen iyi mücadele etti. Maddi darboğaza mutlaka çözüm bulunmalı. Yönetim ne yapıp ne etmeli para bulmalı. İlk iki maçta Akhisarspor'u yakından takip ettim. Tuzlaspor ve Bandırma maçlarında çocuklar. ellerinden geleni sahada verdi. Mücadeleleri ve hırslarını gördüm. Gelecek için umut vericiydi ama bir yere kadar. Futbolculara ödeme yapılmazsa ilerleyen haftalarda aynı arzulu mücadele sahaya yansımayabilir. Bir çok oyuncu ayrılmasına rağmen takımda kalan tecrübeli futbolcular ve yetenekli gençler sahada güzel işler yapıyor. Bu takım kötü bir takım değil. Akhisar'da bitirici bir golcü olsa çok önemli işlere imza atabilir. Bandırma'da en kısa zamanda eksikliklerini gidermeli. İyi bir kadroya sahipler ancak tempolu bir oyun ortaya koymalılar.