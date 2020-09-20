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Haberler Spor Giresunspor - Menemenspor I CANLI ANLATIM

Giresunspor - Menemenspor I

1. Lig'in ikinci haftasında Giresunspor evinde Menemenspor'u ağırlıyor. 19.00'da başlayacak mücadeleyi olarak takip edebilirsiniz.

Giresunspor - Menemenspor I CANLI ANLATIM

20.09.2020, 19:03

TFF 1. Lig heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin ikinci haftasında Karadeniz ekibi Giresunspor İzmir ekibi Menemenspor'u evinde ağırlayacak. Giresun Atatürk Stadyumunda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin ilk maçında deplasmanda Balıkesirspor'a 3-1 yenilen Karadeniz ekibi kazanarak bu sezon ligde ilk galibiyetini almak istiyor. Evinde Altınordu'ya 2-0 yenilen İzmir ekibi zorlu mücadeleden galip ayrılmanın peşinde olacak.

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