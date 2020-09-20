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Haberler Spor Marmaris’te ralli heyecanı sürüyor

’te ralli heyecanı sürüyor

Marmaris’te ralli heyecanı sürüyor
Giriş Tarihi: 20.9.2020

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi'nin ikinci gününde Yeşilbelde, Kızlan ve Datça etaplarında yarışlar muhteşem mücadelelere sahne oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla start aldı. Yarışları yerli ve yabancı turist de sabah saatlerinden itibaren bölgede demirleyen özel tekne ve yatlardan da takip etti. Pilotlar 31,79 kilometrelik Yeşilbelde, 8,75 kilometrelik Datça, 13,15 kilometrelik Kızlan etabında yarıştı. Pilotlar, son etapta peşi sıra gelen 4 zıplama noktasında araçlarını test etti.

ADEM ÜLKER

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