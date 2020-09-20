  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Turgutluspor coştu

coştu

Kasaba, ekibi Trabzon’dan golcü ve ’dan forvet ’i etti

Turgutluspor coştu
Giriş Tarihi: 20.9.2020

5 sezon sonra 2. Lig'e dönen Turgutluspor, transferde bombaları patlattı, hücum hattına iki önemli takviye yaptı. Kasaba, geçen sene Süper Lig takımlarından Trabzonspor forması giyen santrafor mevkiinde görev yapan Koray Kılınç ve Samsunspor'dan yine golcü Muhammet Beşir ile sözleşme imzaladı. Kartalspor altyapısında futbola başlayan ve Trabzonspor altyapısına transfer olan 20 yaşındaki Koray, 2019'da bordo-mavili takımda profesyonel oldu, BAL'da 2, Süper Lig'de 5 maçta oynadı, U-21 Ligi'nde 18 karşılaşmada görev yaptı, 9 gol attı. 1461 Trabzon ve Trabzonspor altyapılarında görev yapan, 2015'te bordo- mavili ekipte profesyonel olan 23 yaşındaki Muhammed, Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Samsunspor, Kırklarelispor, Zonguldak Kömürspor'da oynadı, kariyerinde 95 karşılaşmada 19 gol kaydetti.

İLKER UYAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutluspor coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA