Turgutluspor coştu

5 sezon sonra 2. Lig'e dönen Turgutluspor, transferde bombaları patlattı, hücum hattına iki önemli takviye yaptı. Kasaba, geçen sene Süper Lig takımlarından Trabzonspor forması giyen santrafor mevkiinde görev yapan Koray Kılınç ve Samsunspor'dan yine golcü Muhammet Beşir ile sözleşme imzaladı. Kartalspor altyapısında futbola başlayan ve Trabzonspor altyapısına transfer olan 20 yaşındaki Koray, 2019'da bordo-mavili takımda profesyonel oldu, BAL'da 2, Süper Lig'de 5 maçta oynadı, U-21 Ligi'nde 18 karşılaşmada görev yaptı, 9 gol attı. 1461 Trabzon ve Trabzonspor altyapılarında görev yapan, 2015'te bordo- mavili ekipte profesyonel olan 23 yaşındaki Muhammed, Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Samsunspor, Kırklarelispor, Zonguldak Kömürspor'da oynadı, kariyerinde 95 karşılaşmada 19 gol kaydetti.

İLKER UYAR