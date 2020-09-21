Hedef Avrupa

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, 3. hafta mücadelesinde sahasında İlbank'ı 3-0'lık skorla mağlup edip, Avrupa kupaları hedefini kanıtlarken, zaferin mimarlarından biri olan Meryem Boz, gelecek haftalar öncesinde umutlu konuştu. Galatasaray HDI Sigorta, Vakıfbank ve İlbank karşısında toplam 62 sayı alan Meryem, performansıyla göz kamaştırdı. MERYEM BÜYÜK KATKI SAĞLADI

AYDIN BŞB'de Meryem Boz, performansıyla büyülerken, Galatasaray HDI Sigorta karşısında 24, Vakıfbank maçında 8 ve İlbank karşısında 30 sayı üreterek, alınan galibiyetlerde büyük katkı sağladı. Üç maçta toplam 239 sayı üreten mavi-beyazlılarda, Meryem Boz, bu üç maçta takımına toplam 62 sayı kazandırdı. Meryem, "İlk hedefimiz Play-Off. Ardından Avrupa kupalarında Aydın'ın ismini bir kez daha duyurmak" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ