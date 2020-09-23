Aydın’ın Sultanları dışarıda kayıp

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru deplasmanında umduğunu bulamadı, 3-1 mağlup oldu. Maçın ilk setine kötü başlayan ve teknik molayı 12-11 geride geçen Aydın'ın Sultanları, seti 25-18 kaybetti, 1-0 yenik duruma düştü. İkinci sette Meryem Boz'un sayılarıyla ayakta kalan Aydın BŞB, teknik molaya 12-7 mağlup girdi. Mavi-beyazlılar, ikinci seti 25-20 kaybetti ve maçta 2-0 geriye düştü. Üçüncü sete fırtına gibi başlayan ve teknik molayı 12-5 önde geçen Aydın, Baskestein ve Meryem'in etkili oyunuyla seti 25-17 alıp, skoru 2-1'e getirdi.

KUPANIN RÖVANŞINI ALAMADI

Dördüncü sette teknik molayı 12-11 mağlup kapatan Aydın BŞB, setin sonlarında basit hatalar yaptı. Seti 25-19, maçı 3-1 kaybeden Aydın BŞB, kupadan sonra rakibine ligde de mağlup oldu. Günün diğer maçlarında ise alınan sonuçlar şu şekilde: İlbank-THY: 0-3, Beşiktaş-PTT: 1-3, Sarıyer-Eczacıbaşı: 0-3, Fenerbahçe- Nilüfer Bld: 2-3.

İHSAN KARATAŞ