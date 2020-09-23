Balıkesirspor’a vekil dopingi

TFF 1. Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü Akhisarspor'a konuk olacak Balıkesirspor'a, protokolden doping geldi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesirspor yönetici, teknik heyet ve oyuncularını ziyaret ederek ligde başarılar diledi. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'da katıldı. Sporcuların antrenmanını izleyen Canbey ve Orkan, antrenman sonrası futbolculara baklava ikram etti. Lig maçlarında Balıkesirspor ekibine başarılar dileyen başkan Orkan, çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Ziyaret sonunda Kulüp Başkanı Ümit Arslan, Canbey'e 10 numaralı kulüp forması hediye etti.

SERVET SARUN