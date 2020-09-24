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Aydın gurbette gülmedi

’nde iç sahada ve İlbank’ı yenen mavi-beyazlı ekip, dış sahada sıfır çekip hayal kırıklığı yaşattı.

Aydın gurbette gülmedi
Giriş Tarihi: 24.9.2020

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın BŞB, iç sahadaki performansını deplasmana yansıtamadı. Sezona evinde G.Saray'ı 3-2'lik skorla mağlup eden mavibeyazlılar, 3. haftada konuk ettiği İlbank'a set vermedi, 3-0'lık zaferle üst sıralar için iddiasını kanıtladı. Aydın'ın Sultanları, deplasmanda ise henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

AYNI NAKARAT

Aydın BŞB, 2. haftada İstanbul'da Vakıfbank'a 3-0'lık sonuçla boyun eğerken, 4. hafta mücadelesinde kupada 3-2 yenildiği rakibi Kuzeyboru'ya deplasmanda 3-1 mağlup olup, hayal kırıklığı yaşattı. CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Aydın BŞB, geçen sezon ve 2018- 2019 sezonunda da gurbette istediği performansı sergileyememişti. Geçen sezon 22 maçta deplasmanda 11 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 mağlubiyet, iç sahada 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. Aydın'ın Sultanları, 2018-2019 sezonunda 22 maçta 6 galibiyet, 16 mağlubiyet aldı, sezonu 10. sırada tamamladı ve Play- Out oynayarak kümede kaldı.


ÜMİT YÖNEY

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