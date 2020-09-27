Somaspor son nefeste

3. Lig 3. Grup'ta Somaspor, konuk ettiği Gölcükspor'u 1-0 yendi. 14. dakikada sağdan Eren'in ortasında defansın arasından iyi yükselen Özcan kafayı vurdu top az farkla auta gitti. 32'de Onur'un derinleme pasında topla ceza yayı üzerinde buluşan Umut sert vurdu, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere attı. 42'de Batuhan'ın arapasında topla buluşan Oğuzhan sert vurdu, kaleci Muharrem gole izin vermedi. 45+2. dakikada kazanılan serbest atışta Özcan'ın vuruşu az farkla auta gitti, ilk yarı golsüz kapandı. 69'da kazanılan serbest atışı Hakan kullandı, Onur kafayı vurdu, top kaleci Gökhan'da kaldı. 79'da köşe vuruşunda defansın arasından iyi yükselen Enes kafayı vurdu, Gökhan bir kez daha gole izin vermedi. 87'de Umut'un pasında ceza sahasında Uğur topla buluştu, yerden sert vurdu, Somaspor 1-0 kazandı.

SERVET SARUN