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Plajda zirveye çıktı

22 Altı Plaj Voleybolu ’nda hem kadınlarda hem de erkeklerde birinci oldu.

Plajda Rusya zirveye çıktı
Giriş Tarihi: 28.9.2020

İZMİR'DE düzenlenen 2020 CEV 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ve erkeklerde Rusya birinci oldu. Selçuk'un Pamucak Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda Anastasiia Frolova- Aleksandra Ganenko ikilisi, finalde Maria Voronina-Mariia Bocharova ikilisini 21-19 ve 21-17'lik setlerle 2-0 mağlup ederek birinciliği elde etti. Üçüncülük maçında ise İsviçreli Esmee Böbner-Mara Betschart ikilisi, Ukraynalı Sofiia Rylova- Yeva Serdiuk'u 21-16, 15-21 ve 15-10'luk setlerle 2-1 yendi.

MÜTHİŞ ÇEKİŞME YAŞANDI
ERKEKLER finalinde ise Milosz Kruk-Mikolaj Miszczuk (Polonya) ile Alexey Gusev- Pavel Shustrov (Rusya) ikilileri karşılaştı. Rus ikili, rakiplerini 21-18 ve 22-20'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Böylelikle Rusya, kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ilk sırayı aldı. İki Alman ekibinin üçüncülük mücadelesinde Mio Wüst/ Rudy Schneider ikilisi, Lukas Pfretzschner/Robin Sowa'dan oluşan ekibi 2-0 yendi. Final maçından sonra dereceye girenlere ödülleri verildi.

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