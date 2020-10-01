Kaf Kaf yeni seri peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'ne Fethiye Belediyespor galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, geçen sezon olduğu gibi yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Cumartesi günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak yeşil-kırmızılı İzmir ekibi, hazırlıklarını tam gaz sürdürürken ligde kayıp yaşamak istemiyor. Geçen sezon rakibi ile oynadığı her iki maçtan da galibiyetle ayrılan Kaf Kaf, bu mücadeleden de zaferle ayrılıp bir sonraki hafta Petkim ile oynayacağı mücadeleye moralli hazırlanmak istiyor.

UFUK SARICA ÇOK İDDİALI

Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, oyuncuları ile sık sık toplantı yaparak planlarını aktarırken "Sezona Fethiye galibiyeti ile başlayıp kaldığımız yerden devam ettik. Bu önemli sınavı da kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmemiz gerekiyor" dedi. Sarıca, rakiplerinin ilk hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a yenildiklerinin de altını çizerek, "G.Antep Basketbol takımı ilk haftaki kayıp sebebiyle bu maça büyük önem verecektir. Planlarını bozup kendi evlerinde kazanmak zorundayız" şeklinde yorum yaptı. G.Antep Basketbol takımı geçen haftaki ilk sınavında Afyon temsilcisine 78-70'lik skorla mağlup olmuştu.