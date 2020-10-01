  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Kaf Kaf yeni seri peşinde

yeni seri peşinde

Geçen sezon müthiş bir seri yakalayan ekibi, bu sezon kayıpsız ilerlemenin planlarını yapıyor. Antrenör oyuncuları ile yaptığı toplantıda maçın önemine dikkat çekti.

Kaf Kaf yeni seri peşinde
Giriş Tarihi: 1.10.2020

ING Basketbol Süper Ligi'ne Fethiye Belediyespor galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, geçen sezon olduğu gibi yeni bir seri yakalamayı hedefliyor. Cumartesi günü Gaziantep Basketbol'a konuk olacak yeşil-kırmızılı İzmir ekibi, hazırlıklarını tam gaz sürdürürken ligde kayıp yaşamak istemiyor. Geçen sezon rakibi ile oynadığı her iki maçtan da galibiyetle ayrılan Kaf Kaf, bu mücadeleden de zaferle ayrılıp bir sonraki hafta Petkim ile oynayacağı mücadeleye moralli hazırlanmak istiyor.

UFUK SARICA ÇOK İDDİALI
Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, oyuncuları ile sık sık toplantı yaparak planlarını aktarırken "Sezona Fethiye galibiyeti ile başlayıp kaldığımız yerden devam ettik. Bu önemli sınavı da kazanıp yolumuza emin adımlarla devam etmemiz gerekiyor" dedi. Sarıca, rakiplerinin ilk hafta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a yenildiklerinin de altını çizerek, "G.Antep Basketbol takımı ilk haftaki kayıp sebebiyle bu maça büyük önem verecektir. Planlarını bozup kendi evlerinde kazanmak zorundayız" şeklinde yorum yaptı. G.Antep Basketbol takımı geçen haftaki ilk sınavında Afyon temsilcisine 78-70'lik skorla mağlup olmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaf Kaf yeni seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA