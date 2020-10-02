KAF-KAF’TAN 11 iMZA

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Karşıyaka'da kurmaylar iç transferde 11 isimle sözleşme yeniledi. Yeşil-kırmızılılar, Ece Kozdere, Ayşegül Girgin, Simay Akdağ, Elif Öner, Liray Akpınar, Yaren Işık, Ezgi Uludağ, Aleyna Temizler, Lara Uyar, Betül Menşur ve Melisa Ayas ile nikah tazeledi. Asbaşkan İlter Köseoğlu ve A Takımdan Sorumlu Voleybol Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gönen Karakuş, imza töreninde oyunculara başarı diledi. Karşıyaka'da Ayça Ceyna ve Buket Yılmaz ise takımdan ayrıldı. Buket'in Büyükçekmece ile el sıkıştığı öğrenilirken, evlenen Ayça'nın henüz bir kulüple anlaşma sağlamadığı belirtildi. Kaf-Kaf'ın dış transferde geçmiş yıllarda yine Karşıyaka forması giyen eski bir oyuncusuyla temasta olduğu öğrenildi.

HEDEF SULTANLAR LİGİ

A Takımdan Sorumlu Voleybol Şube Yönetim Kurulu Üyesi Gönen Karakuş, "Altyapımız herşeyimiz sloganıyla uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Bu sezonda özkaynaklarımızdan yetişen sporcularımızla iddialı bir şekilde sezona hazırlandık. Tecrübeli antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları başta olmak üzere teknik ekibimize güveniyoruz. Bu sezon tek hedefimiz Karşıyaka armasını Sultanlar Ligi'ne taşımak" dedi.