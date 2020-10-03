Fethiye’de tarihi şölen

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sahasında tarihi bir maça çıkıyor. İlk hafta Pınar Karşıyaka'ya 92-55 kaybeden lacivert-beyazlılar, Süper Lig tarihinde kendi evindeki ilk maçına bugün çıkacak. Fethiye, saat 15.15'te başlayacak müsabakada Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek. Müsabaka, Süper Ligi'nin resmi yayıncı kuruluşu Tivibu tarafından naklen yayınlanacak. Maç Kovid- 19 önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.



Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, henüz kad-rosunu yeni yeni tamamlı-yor. Pınar Karşıyaka kar-şısına sadece bir yabancısı Eric Neal'le çıkan lacivert-beyazlılar, Branden Frazier ve Elgin Cook'u bugünkü karşılaşmada kadroya ala-cak. Geçen sezonu Alman Süper Ligi'nde mücadele eden Telekom Baskets Bonn takımında tamam-layan Frazier ve Unics Kazan'da oynayan Cook takımın önemli kozları olacak. Fethiye'de diğer transferler Polat Kaya ve Portekiz'in Sporting takı-mından gelen Abdul-Malik Abu maç kadrosunda ola-cak.

ERDOĞAN CANKUŞ