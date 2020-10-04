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Haberler Spor Manisa’dan 15 transfer birden

’dan 15 transfer birden

Manisa’dan 15 transfer birden
Giriş Tarihi: 4.10.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup temsilcisi Manisaspor'da, 3 sene süren transfer yasağı başkan Murat Yörük ve kurmaylarının özverili çalışmasıyla kaldırıldı. Tarzan'ın kadrosuna kattığı 15 yeni ismin lisansları da çıkartıldı. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıllar sonra kalkan transfer yasağının kutlamasını Tarık Almış Spor Tesislerine giderek kutladı. Manisaspor, Abdülsamed Can Kaptı (Tire 1922), Ahmet Önal (Cizrespor), Bahtiyar Dolma, Serhat Maden (Kemer 2003), Berk Akıncı (52 Ordu), Burak Keskin (Elazığ Karakoçan), Çağrı Gülcü (Silivri), Gökhan Dincer (Cizrespor), Halil İbrahim Yazgılı (Z.Kömür), Kaan Aşnaz (İskenderun FK), Lider Koç (Mamak FK), Mehmet İncebacak (Şile Yıldız), Murat Torun (24Erzincan), Yusuf Seçgin (Sandıklı) ve Uğur Parlak'la (Hopaspor) anlaştı.

SERVET SARUN

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