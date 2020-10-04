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Samsunspor 1- 0 Akhisarspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de sezonun ilk galibiyetini geçen hafta kendisi gibi transfer yasaklısı Balıkesirspor'u 2-0 yenerek alıp karabulutları biraz olsun dağıtan Akhisarspor, Yılport Samsunspor deplasmanına çıktı. Yılport Samsunspor - Akhisarspor karşılaşması Samsunspor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

04.10.2020, 16:34 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,18:38