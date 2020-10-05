Akhisar yıkıldı

Akhisarspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. 8'de Vrsajevic'in serbest atışından gelen topa Hadzic kafayı vurdu meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 21'de Gökhan Alsan'ın rövaşetası kaleci Lukac'ta kaldı. 38 ve 40. dakikalarda Guido, kaleci Lukac'ı geçemedi, devre golsüz kapandı, 53'te Ali Kaan'ın hatalı pasını alan İlyas Kubilay ceza yayı üzerinden sert vurdu ve kaleci Lukac'ı avladı: 1-0. 68'de yine İlyas Kubilay vurdu, top kaleci Lukac'ta kaldı. 75'te Oğuz'un serbest atışını kaleci Lukac yumruklarıyla uzaklaştırdı. 90+2'de Vrsajevic topla ceza sahasına girdi Mert Efe'yi gördü. Mert Efe topu boş kaleye atamadı, Samsunspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı maç 1-0 sona erdi.

KENAN MOLLA