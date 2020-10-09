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Haberler Spor 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu!

Altı Kız Milli Takımı ikincisi oldu!

U17 Kız Milli Takımı, Voleybol Şampiyonası finalinde 'ya 3-1 yenilerek 2. oldu.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı Avrupa ikincisi oldu!

09.10.2020, 22:19 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020,22:34

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden 17 Yaş Altı Voleybol Kız Milli Takımımız, final maçında Rusya'ya 3-1 mağlup olarak ve Avrupa ikincisi oldu.




Büyük bir başarıya imza atarak Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamlayan milli takımda, Pelin Eroktay 17, Melisa Bükmen 16, Deniz Nazlıcan ile Aleyna 6'şar, Özlem ile Dalia 4'er ve Özge 1 sayıyla oynadı..

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