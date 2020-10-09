Derbi Fener’in

BASKETBOL THY Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko organizasyonda ikinci galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise ikinci maçını da kaybetti. Sarı-lacivertli ekibin ribauntlarda Anadolu Efes'e 44-22 üstünlük sağlaması da dikkati çekti. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 23-16 geride kapatmasına rağmen soyunma odasına 42-35 önde gitti. Son bölüme 61-54 önde giren Kanarya karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.