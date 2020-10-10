17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımımız, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U17 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenildi ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Finale namağlup gelen ay-yıldızlı ekibimiz dün yine başarılı bir oyun ortaya koysa da altın madalya hayalini şimdilik erteledi, gönüllerin şampiyonu oldu.

SONUNU GETİREMEDİK

Ekibimiz 26 dakika süren ilk seti 25-20'lik skorla kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti. İkinci sette ise Rusya üstünlüğü vardı ve rakibimiz bu bölümü 25-16'lık skorla geçerek maça denge getirdi. Üçüncü sette 25-12'lik skorla 2-1 geriye düşen Genç Sultanlar, son bölümde başa baş bir oyun ortaya koysa da 25-23 yenilerek salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte kızlarımız büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.