TFF 1. Lig'de aylardır içinde bulunduğu maddi ve idari krizlerden kurtulamayan, transfer yasağını açamadığı için 13 futbolcunun ayrıldığı kadrosunu da takviye edemeyen Akhisarspor'da yine bilinmezlik hakim. Manisa Valiliği İl Hıfzıssıha Kurulu, 16230 sayılı kanunun korona virüs ek tedbirleri konulu genelgeleri doğrultusunda dernekler, sivil toplum kuruluşları ve kooperatiflerde genel kurulların 1 Aralık 2020'ye kadar tekrar ertelenmesine karar verdi. Başkan Fatih Karabulut ve asbaşkan Ali Kuloğlu'nun görevlerinden istifa edip yönetimdeki üyeliklerini ise sürdürdüğü Akhisarspor'da yaşanan kongre bilmecesi gerilimi artırdı.

FORMÜL ARANIYOR

Yeşil-siyahlılarda imza yetkileri verilip, Akhisarspor yönetiminin dışından başkanlığa getirilen Evren Özbey'in dernekler kanunu ve kulüp tüzüğü gereği başkanlığı sürdüremeyeceği öğrenildi. Akhisarspor'da yasal olarak görevi sürdüren yönetim, toplanıp formül bulmaya çalışacak. Kardeşleriyle birlikte sahibi olduğu menajerlik şirketini kapattığını duyuran Evren Özbey'in başka bir ünvanla başkanlık görevini yürütebileceği veya mevcut yönetim içinden tekrar başkan seçimi yapılabileceği belirtildi.



'NEREDE ŞEFFAFLIK?'

KULÜP eski başkanı ve Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Başkanı Halil İbrahim Doğan, "Mevcut yönetim artık itibarını kaybetmiştir. Belirsizlik çözülemiyor. Çünkü şeffaf değiller. Bir yönetici çıkıp da açıklama yapamıyor. Kongre var mı, yok mu belli değil. Kaymakam muhatap bulamıyor. Akhisarspor'un otobüsü satılıyor kimsenin haberi yok. Bu paraların nereye gittiği belirsiz. Akhisar halkının size güveni kalmamış ki niye para versin. Onun için bu iş ilgi ister bu iş tecrübe ister biz hazırız. Biz taşın altına elimi soktuk. Bugün kongre olsaydı bizim listemiz hazırdı. Biz burada Akhisarspor'a sahip çıkmak için yönetim kurulu listemizi hazırladık ve buraya geldik" dedi.



ÖZEL İZİN TALEP EDİLDİ

AKHİSARSPOR, Manisa Valiliği'ne genel kurulun yapılması için başvurdu. Yeşil-siyahlı yönetim, kongrenin yapılabilmesi için valilikten izin talebinde bulunulduğunu, talebin uygun görüldüğü takdirde pandemi önlemlerini alarak genel kurulun düzenleneceğini duyurdu. Seçim yapılamadığı için daha önce yönetim dışından imza yetkileri verilen Evren Özbey'in başkan olarak resmi görev yapamayacağı Akhisarspor'da yönetim, kulüp faaliyetlerinde aksamaya izin verilmeyeceğini belirterek, "Yönetim kulübün menfaatleri için Evren Özbey'in liderliğinde faaliyetlerini sürdürecektir" açıklaması yaptı.

KENAN MOLLA