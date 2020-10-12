Salladık yıkamadık

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, puanını 2'ye yükseltti. Milliler 14 Ekim çarşamba günü Sırbistan ile karşılaşacak. 4. dakikada soldan kullanılan korner atışında Miranchuk, ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada yükselen Dzyuba'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı. 23'te Mert'in vuruşu kısa düştü. Miranchuk'un pasında topla buluşan Dzyuba, Kuzyaev'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Mert gole izin vermedi ve topu kornere gönderdi. 28'de Zobnin, ceza sahası önüne kadar gelip Dzyuba'yı gördü. Bu futbolcunun pasında Miranchuk gelişine sert vurup topu filelere gönderdi: 1-0. 30'da sol kanatta topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahasına yaptığı ortada yükselen Burak kafayı vurdu ancak kaleci Shunin topu kontrol etti.

KENAN PUANI GETİRDİ

51'de sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına güzel bir orta yaptı. Bu noktada iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top direğe çarpıp auta çıktı. 62'de Hakan Çalhanoğlu'nun uzak direğe gönderdiği ortada Merih Demiral kale sahasına çevirdi. Kenan topu filelere göndermeyi başardı: 1-1. 75'te Zhirkov'un soldan yaptığı ortada Bostovoy'un vuruşunda Mert gole izin vermedi. Dönen top Dzyuba'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mert yine kalesini gole kapattı. 78'de orta sahada topu Kenan Karaman sağ kanattaki Cengiz'i gördü. Bu futbolcunun uzaktan vuruşunda kaleci Shunin'in müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere çıktı. Maç 1-1 sona erdi.



KASAPOĞLU DESTEK VERDİ

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Takım, deplasmanda Rusya'ya konuk olurken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu zorlu mücadelede millileri yalnız bırakmadı. Mücadeleyi tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında Milli takımımızın sergilediği üstün oyununu heyecanla takip etti. Bakan Kasapoğlu'na Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı eşlik etti.



SEYİRCİLİ OYNANDI

MOSKOVA'DA oynanan karşılaşmada tribünde taraftarlar da yer aldı. Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftarın maçı tribünde izlemesine izin verildi. Yaklaşık 7 bin taraftar tribünde mücadeleyi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi. Seyirciler arasında Türk taraftar