Salon krizi

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu 2020-2021 basketbol sezonuna skandallar zinciriyle başladı. Karşıyaka Belediyesi'nin sorumluluğundaki salonda geçtiğimiz ay düzenlenen Pınar Cup'ta klima ayıbı yaşanmış ve 3 gün süren turnuvada oyuncular adeta saunayı anımsatan salonda rakipten çok sıcakla mücadele etmişti. Klima şokunun üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra bu kez de skorboard krizi yaşandı.

YARIM SAAT RÖTARLA BAŞLADI

ING Basketbol Süper Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka ile Petkimspor mücadelesi skorboarddaki arıza nedeniyle kabusa dönüştü. 17.30'da başlaması gereken maç 18.00'de başlayabildi. Mücadelenin ilk çeyreğinde yeniden arızalanan skorboard, oyunun 20'şer dakikadan 2 kez daha durmasına neden oldu. Çözülemeyen teknik sorun için Alsancak Atatürk Voleybol Kompleksi'nin teknik elemanı Mavişehir'deki salona davet edildi. Sahadaki takımlar kadar televizyon başındaki izleyiciler de çileden çıktı. Karşıyaka Belediyesi'nin sorumluluğundaki salonda yaşanan sıkıntıların, Federasyon yetkililerince hazırlanan raporla kulübe para cezası olarak dönmesi bekleniyor.



"GEREKEN YAPILIR"

KARŞIYAKA Belediyesi'ne ait M. Kemal Spor Salonu'nda üst üste yaşanan aksilikler, sosyal medyada KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın arasının bozuk olmasından dolayı "kasten mi yapılıyor" dedikodularına neden oldu. Yapılan yorumlara tepki gösteren Cemil Tugay, "Konunun teknik tarafını araştırırız ve gerekiyorsa sorumlularından da hesabını sorarız. Kulüp içerisinde huzursuzluk çıkarmaya çalışan Karşıyaka düşmanlarıdır. İhmal varsa gerekeni yaparım" dedi.