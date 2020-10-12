Şampiyon Nadal

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i mağlup eden İspanyol tenisçi Rafael Nadal şampiyon oldu. Başkent Paris'teki Philippe- Chatrier kortunda oynanan ve 2 saat 43 dakika süren mücadelede Nadal, Djokovic'i 6-0, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek zafere ulaştı. 34 yaşındaki İspanyol tenisçi Fransa Açık'ta tamı tamına 13. kez mutlu sona ulaşırken, toplamdaki grand slam şampiyonluğunu 20'ye çıkardı ve tüm zamanların en başarılı ismi olan Roger Federer'in bu alandaki rekoruna ortak oldu. Fransa'daki 102. maçına çıkan Nadal, elde ettiği 100. galibiyetini şampiyonlukla taçlandırdı. Rafael Nadal 1.6 milyon Euro'luk para ödülünün sahibi olurken, ikinci olan Novak Djokovic ise 850 bin Euro para ödülüyle Paris'ten ayrıldı.



SET VERMEDEN 4. ŞAMPİYONLUK

TURNUVADA rakiplerine set vermeden zafere ulaşan Nadal, bir ilke daha imza attı. Nadal, grand slam turnuvalarında set kaybetmeden 4 şampiyonluk yaşayan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık'ta daha önce 2008, 2010 ve 2017 yıllarında da set vermeden şampiyon olan Nadal, 1976 Wimbledon, 1978 ve 1980 Roland Garros'ta aynı başarıyı yakalayan İsveçli Bjorn Borg ile paylaştığı rekoru kırdı.