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Haberler Spor Aydın BŞB zor virajda

Aydın zor virajda

Aydın BŞB zor virajda
Giriş Tarihi: 13.10.2020

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında sahasında lig lideri Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak. Hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup olan Aydın'ın Sultanları, bugün saat 17.00'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda şampiyonluk adayı Eczacıbaşı Vitra önünde sürpriz arayacak. Karşılaşma Misli.Com Web ve Mobil TV'den naklen yayınlanacak.

SULTANLAR SAHASINDA ÇOK FARKLI
Evinde oynadığı 4 maçta Galatasaray HDI Sigorta, İlbank, Beylikdüzü Voleybol ve Beşiktaş'ı mağlup eden Aydın temsilcisi, güçlü rakibini de yenerek iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor. Ligde 13 puanla 7. sırada yer alan mavi-beyazlılar güçlü rakibi Eczacıbaşı Vitra karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Bu sezon sahasında oynadığı 4 maçı da kazanan Aydın BŞB, 8 maçta 5 galibiyet elde etti, 3 maçtan mağlup ayrıldı, 16 set aldı, 13 set verdi.

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