Haberler Spor Çarşambaspor - Yozgatspor | Altındağ - Çankaya FK | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Çarşambaspor - Yozgatspor | Altındağ - Çankaya FK | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! Çarşambaspor - Yozgatspor ve Altındağ - Çankaya FK maçlarını dönüşümlü olarak haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

13.10.2020, 13:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020,14:39