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Haberler Spor Çarşambaspor - Yozgatspor | Altındağ - Çankaya FK | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

- | Altındağ - Çankaya FK | CANLI | Ziraat Kupası

Ziraat Kupası Türkiye’yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor’da yaşanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına! - ve Altındağ - Çankaya FK maçlarını dönüşümlü olarak haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Çarşambaspor - Yozgatspor | Altındağ - Çankaya FK | CANLI | Ziraat Türkiye Kupası

13.10.2020, 13:13 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020,14:39

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

CANLI YAYIN

DİĞER KARŞILAŞMALAR:

14:30 ALTINDAĞSPOR - ÇANKAYA FK - CANLI
15:30 BERGAMA BELEDİYESPOR - MANİSASPOR - CANLI

14 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

13:00 MARDİN FOSFAT SPOR - SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR - CANLI
15:00 BLD. KÜTAHYASPOR - BURSA YILDIRIM SPOR - CANLI
19:00 İÇEL İDMAN YURDU S.K. - CEYHANSPOR - CANLI

15 EKİM PERŞEMBE

13:00 52 ORDUSPOR FK - ARHAVİSPOR - CANLI
14:30 TOKATSPOR - ERBAASPOR - CANLI
19:00 ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 - CANLI

*Karşılaşmalar dönüşümlü yayınlanacaktır.

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