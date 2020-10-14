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Bucaspor 1928’de Arıkan dönemi

Bucaspor 1928’de Arıkan dönemi
Giriş Tarihi: 14.10.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta ilk yenilgisini geçen hafta Arnavutköy Belediyespor deplasmanında alan Bucaspor 1928'de teknik direktörlük görevi için İbrahim Nadir Arıkan'la anlaştı. Sezona Tolga Doğantez'le başlayıp 3'te 3 yapan ancak önceki hafta deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayıran yönetimin geçen sezon Turgutluspor'da Cüneyt Biçer'in yardımcısı olarak 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan 49 yaşındaki Arıkan'la anlaştığı öğrenildi. Futbolcu olarak Aliağa, Nazilli ve Manisa, antrenör olarak da Denizli, Altınordu, Buca, Altay ile Çorum FK'da da çalışan Arıkan'ın yardımcılığını Tolga Yalansız yapacak.

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