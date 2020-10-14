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Haberler Spor Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

Son dakika: Koca açıklama yapıyor

Koronavirüs saat 17.00’de toplandı. Toplantı sonrasında Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor

14.10.2020, 19:30 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020,19:36

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Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Koronavirüsle artık çok şey biliyoruz. Kuralların sonuçları hakkında, somut, ölçüelebilir tecrübelerimiz var. Salgının maske, mesafe ve temizlik tedbirlere uyuldukça gerilediği, uzaklaştıkça tırmanışa geçtiğini görüyoruz.

DSÖ iki gün önce 12 Ekim'de grip güncelleme raporunu yayınladı. Grip vakalarının azalması sonucunu maske, sosyal mesafe ve el hijyenine bağlamaktadır.

Ekim ayındayız. Koronavirüse karşı alacağımız tedbirlere uyarsak iki hastalıktan korunmuş olacağız

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