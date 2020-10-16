Akhisarspor’da başkanlık kaosu

Akhisar'da geçen hafta yapılması planlanan ve korona virüs pandemisinedeniyle alınan tedbirler kapsamında ertelenen olağanüstü kongre hakkındaki tartışmalar bitmiyor. Kulüp, geçen ay yönetim dışından imza yetkileri verilen Evren Özbey liderliğinde yola devam edilip kongre yapılacağını açıklarken, tüzük gereği başkanın 11 kişilik mevcut yönetim içinden seçilmesi gerekliliği halen konuşuluyor. Eski başkanlardan Halil İbrahim Doğan, "Yönetim itibarını kaybetmiştir. Başkan, başkanvekili oluyor, başkanvekili başkan oluyor. İstanbul'dan menajerlik şirketine imza yetkisi veriliyor. Bu kanunsuzdur. Artık susmayacağız" dedi.

KENAN MOLLA