Fethiye Aslan’ı avladı

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı uzatmada 91-82 mağlup edip, ilk galibiyetini elde etti. Abu'nun sayılarına Macon cevap verirken 6. dakika 13-13 eşitlikle geçildi. Hamilton ve Barış'ın sayılarına engel olamayan lacivert-beyazlılar, ilk periyotu 25-21 geride geçti. Neal, Frazier ve yeni transfer Atkins'le sayılar bulan Fethiye, 15. dakikayı 38-30 mağlup tamamladı. Atkins ve Frazier'le ayakta kalan ev sahibi, Motum, Yiğit, Hunter'ı durduramadı, devreyi 52-41 mağlup tamamladı.

NEAL'İN BASKETİ UZATMAYA GÖTÜRDÜ

Cook, Abu ve Atkins'in sayılarıyla 3. periyota başlayan Fethiye, 26. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 61-62. Ev sahibi, son bölüme de 67-64 mağlup girdi. Son periyota Atkins'in sayısıyla başlayan Fethiye, 35. dakikayı 75-74 geride geçti. Hamilton'un sayılarıyla 79-74 geriye düşen lacivertbeyazlılar, Neal'ın basketiyle maçı uzatmaya taşıdı: 82-82. Uzatma bölümünde Galatasaray'a hiç sayı şansı tanımayan Fethiye, Neal'in etkili oyunuyla zafere imza attı: 91-82.

MURAT YALÇIN