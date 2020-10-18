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Aslan’ı avladı

Maça kötü başlayan ve devreyi 52-41 geride kapatan lacivert-beyazlılar, son saniye basketiyle uzatmaya götürdüğü mücadeleyi kazanıp aldı.

Fethiye Aslan’ı avladı
Giriş Tarihi: 18.10.2020

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı uzatmada 91-82 mağlup edip, ilk galibiyetini elde etti. Abu'nun sayılarına Macon cevap verirken 6. dakika 13-13 eşitlikle geçildi. Hamilton ve Barış'ın sayılarına engel olamayan lacivert-beyazlılar, ilk periyotu 25-21 geride geçti. Neal, Frazier ve yeni transfer Atkins'le sayılar bulan Fethiye, 15. dakikayı 38-30 mağlup tamamladı. Atkins ve Frazier'le ayakta kalan ev sahibi, Motum, Yiğit, Hunter'ı durduramadı, devreyi 52-41 mağlup tamamladı.

NEAL'İN BASKETİ UZATMAYA GÖTÜRDÜ
Cook, Abu ve Atkins'in sayılarıyla 3. periyota başlayan Fethiye, 26. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 61-62. Ev sahibi, son bölüme de 67-64 mağlup girdi. Son periyota Atkins'in sayısıyla başlayan Fethiye, 35. dakikayı 75-74 geride geçti. Hamilton'un sayılarıyla 79-74 geriye düşen lacivertbeyazlılar, Neal'ın basketiyle maçı uzatmaya taşıdı: 82-82. Uzatma bölümünde Galatasaray'a hiç sayı şansı tanımayan Fethiye, Neal'in etkili oyunuyla zafere imza attı: 91-82.

MURAT YALÇIN

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