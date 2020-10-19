Akhisarspor - Menemenspor I Canlı anlatım

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak bu önemli randevuda hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Sezona maddi ve idari sorunlarla başlayıp transfer yasağını kaldıramayan ayrıca birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Akhisarspor geçen süreçte sadece 1 yaşadı.