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Haberler Spor Akhisarspor - Menemenspor I Canlı anlatım

Akhisarspor - Menemenspor I Canlı anlatım

1. Lig'de sezona sancılı bir başlangıç yapan iki Ege ekibi Akhisarspor ile Menemenspor bugün tırmanışa geçmek hedefi ile kritik bir 90 dakikaya çıktılar.

Akhisarspor - Menemenspor I Canlı anlatım

19.10.2020, 18:36

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak bu önemli randevuda hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Sezona maddi ve idari sorunlarla başlayıp transfer yasağını kaldıramayan ayrıca birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Akhisarspor geçen süreçte sadece 1 yaşadı.

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