Erokspor - Arnavutköy Bel. | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında Esenler Erokspor sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u konuk ediyor. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Vefa Stadı'nda oynanan maçı hakem Sezer Yalçın yönetiyor. Karşılaşmanın canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz...

İkinci turda, tek maç eleme usulüne göre 21 Ekim Çarşamba ve 22 Ekim Perşembe günü yapılacak müsabakaların ardından 3. tura yükselen takımlar belli olacak. Bugünün ve yarının maç programı şöyle:

21 Ekim Çarşamba:

13.00 Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor (Vefa)

13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)

13.30 Muğlaspor-Kızılcabölükspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)

13.30 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Kozanspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Isparta 32-Alanya Kestelspor (Isparta Atatürk)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Tekirdağspor-Silivrispor (Namık Kemal)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

22 Ekim Perşembe:

13.00 Ağrı 1970-52 Orduspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Erbaaspor-Yozgatspor 1959 (Erbaa İlçe)

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Belediye Derincespor-Çankaya FK (Belediye Derincespor)

19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)