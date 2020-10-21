  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Filede mesai

Filede mesai

AXA Sigorta Efeler Ligi’nde deplasmanda İstanbul BŞB ile oynayacak. Altekma ise evinde İnegöl Belediyespor’u konuk edecek.

Filede mesai
Giriş Tarihi: 21.10.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Arkas Spor bugün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Oyuncularımız yoğun maç temposunun üstesinden başarıyla geliyor. İstanbul BŞB karşısında da tek hedefimiz galibiyet olacak" diye konuştu.

ALTEKMA GALİBİYET PEŞİNDE
Ligde son 4 maçını kaybederek düşüşe geçen Altekma da evinde İnegöl Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maç TVF Voleybol TV'den yayınlanacak. İzmir temsilcisi rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Filede mesai haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA