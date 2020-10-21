Filede mesai

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 mağlup eden Arkas Spor bugün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İstanbul'dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Oyuncularımız yoğun maç temposunun üstesinden başarıyla geliyor. İstanbul BŞB karşısında da tek hedefimiz galibiyet olacak" diye konuştu.

ALTEKMA GALİBİYET PEŞİNDE

Ligde son 4 maçını kaybederek düşüşe geçen Altekma da evinde İnegöl Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maç TVF Voleybol TV'den yayınlanacak. İzmir temsilcisi rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.