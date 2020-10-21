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Haberler Spor Kupada büyük heyecan

Kupada büyük heyecan

İkinci tur mücadelelerinde Egeliler birbirine rakip oluyor. Saat 13.30’da Muğlaspor-Kızılcabölükspor, 19.00’da Fethiyespor-Nazilli Bld. oynuyor.

Kupada büyük heyecan
Giriş Tarihi: 21.10.2020

ZİRAAT Türkiye Kupası ikinci tur mücadelesinde bugün Ege kulüpleri karşı karşıya gelecek. Misli.com 3. Lig'de mücadele eden iki ekipten Muğlaspor, evinde Kızılcabölükspor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Uşak Bölgesi'nden Veli Karakaya düdük çalacak. 4. Grup'te yer alan Muğlaspor, ligde 5 maçta galibiyetle tanışamadı, 1 puanla 15. sırada bulunuyor. 1. Grup'ta yer alan Kızılcabölükspor ise, 7 puanla 9. durumda bulunuyor. Yine 3. Lig'de yer alan iki Ege temsilcisinden Fethiyespor, kupada Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı İzmir Bölgesi'nden Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. Müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak. Fethiyespor ligde Nazilli temsilcisini 2-1 mağlup etmişti. 2. Grup'ta yer alan Fethiyespor, 9 puanla 5. sırada bulunurken, Nazilli Belediyespor aynı puan ve averajla bir basamak üzerinde yer alıyor.

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