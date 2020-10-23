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Akhisarspor kahroldu

1’inci Lig’de İstanbulspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen 90’ıncı ve 90+6’ncı dakikada yediği gollerle sahadan 2-2 berabere ayrılan Akhisarspor büyük yıkım yaşadı.

Akhisarspor kahroldu

23.10.2020, 13:20

Galibiyete çok yaklaşmışken 1 puana razı olan yeşil-siyahlılar maç bitiminde kahroldu. Teknik direktör Cem Kavçak, yenilmeden üzülen taraf olduklarını söyledi.

Cem Kavçak, "Gol atıyoruz ama yememenin de çaresini bulmalıyız. Uzaklaştıramadığımız top kalemize gol olarak geri döndü. Bu bizi çok üzdü. Maalesef futbolun içinde bunlar var. Dar bir kadro ile oynuyoruz, 3 sakatlığımız oldu. Değişiklikler yaptık, rotasyonda gençlerimizi kullandık. Tecrübeli oyuncularımız sınırlı. Kendimizi geliştireceğiz" diye konuştu. Akhisarspor gelecek hafta Bursaspor'la evinde oynayacak.

DHA

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