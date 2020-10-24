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Haberler Spor Aydın telafi peşinde

Aydın telafi peşinde

Aydın telafi peşinde
Giriş Tarihi: 24.10.2020

TFF Misli.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçı kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11. hafta mücadelesinde PTT'yi ağırlayacak. Ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle 9. sırada yer alan Aydın'ın Sultanları, PTT'yi yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Efeler ilçesindeki Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Bu sezon iç sahada iyi bir performans ortaya koyan Aydın'ın Sultanları, 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Başntrenör Alper Hamurcu, PTT maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Hamurcu, "PTT maçı sonrası hafta içinde Çan Gençlik Kale'ye konuk olacağız. Yeni bir seri başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

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