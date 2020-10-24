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Haberler Spor Bucaspor 1928 gözünü lige çevirdi

1928 gözünü lige çevirdi

Bucaspor 1928 gözünü lige çevirdi
Giriş Tarihi: 24.10.2020

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Somaspor'a evinde 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Bucaspor 1928 lige döndü. Teknik direktör İbrahim Nadir Arıkan, kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak ligde hedefledikleri yere geleceklerini söyledi. Arıkan, "Kupada yolumuza devam etmek isterdik. Ancak olmadı. Önümüzde uzun ve zorlu lig maratonu var. Grubumuzda lider durumdayız. Bunu sürdürüp sezon sonu hedefimiz olan 2. Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi. Bucaspor 1928, Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta gelecek hafta Payasspor deplasmanında sahaya çıkacak.

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