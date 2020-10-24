Büyük çöküş

Türk futbolunun Avrupa macerası sancılı bir şekilde devam ederken ülke puanında gerileyerek kabus dolu bir süreç bizi bekliyor. UEFA ülke puanı klasmanında geçtiğimiz sezon bitiminde 11. sıraya gerileyen Türkiye, bu sezonun henüz başında 13. basamağa düştü. Beşiktaş, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor gruplara kalamadan Avrupa'ya veda ederken Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi'nde de Demir Grup Sivasspor'un ilk haftayı mağlubiyetle kapatması, Türkiye'yi iki basamak birden aşağı çekti. Ön eleme maçlarında Türkiye'yi geçen Ukrayna 29,5 puanla klasmanda 11. sıraya yerleşirken, İskoçya da bu hafta puanını 29,375'e çıkartıp, Türkiye'yi geride bırakarak 12. sıranın sahibi oldu. Türkiye ise 28,9 puanla 13. sırada bulunuyor. Türkiye 10. sıraya çıkamadığı takdirde, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak zorunda kalacak.

DEVLER LİGİNE GİTMEK ZORLAŞIYOR

Türkiye, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 11. sırada sezonu noktalarsa, Süper Lig şampiyonunun gelecek sezon "Devler Ligi'ne gitmesi, Devler Ligi'nde kupaya ulaşacak takımın durumuna göre şekillenecek.



KAPIDAKİ TEHLİKE

Türkiye'nin ilk 15 ülke arasında yer alamaması, ülke futbolu adına birçok olumsuz gelişmeyi de beraberinde getirecek. Bu durumda uzun süredir 5 takımla temsil hakkı bulu-nan Türkiye, Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek. Ve sadece Süper Lig şampi-yonu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek ama o da ön eleme/eleme-ler oynamak zorunda kalacak. Hatta Türk futbolu UEFA Avrupa Ligi'ne takım göndere-meyecek. Diğer 3 takım ise UEFA'nın gelecek sezon uygulamaya soka-cağı Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek.



FELAKET SEZON

Türk ekiplerinin Avrupa'daki form düzeyi son yıllarda bir hayli düşerken, bu sezon iyice dip yaptı. Galatasaray'ın 3, Beşiktaş'ın 2, Aytemiz Alanyaspor'un 1 karşılaşmayla erken veda ettiği Avrupa'da yoluna devam edecek Medipol Başakşehir ile Sivasspor da birer karşılaşmayı geride bıraktı. Türk ekipleri, yaptıkları 8 müsabakada sadece 2 galibiyet çıkarabilirken, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu sonuçlarla an itibarıyla sadece 1,9 ülke puanı toplayabilen Türkiye, UEFA'ya üye 55 ülke arasında 33. sırada bulunuyor.