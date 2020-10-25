  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Aydın nihayet

Aydın nihayet

’nde son 3 maçını kaybeden mavi-beyazlılar, önünde geriye düşmesine rağmen muhteşem bir performansla galibiyete uzandı

Aydın nihayet
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde PTT'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti, kendine geldi. Karşılıklı sayılarla geçen ilk sette teknik molaya PTT 12-11'lık skorla önde girdi. Molanın ardından hücumda etkili oyununu sürdüren PTT, ilk seti 25-19'lık skorla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete müthiş başlayan Aydın BŞB, arka arkaya bulduğu sayılarla teknik molayı 12-7'lik skorla önde tamamladı. Adams ile hücumda etkili olan Aydın'ın Sultanları, 25-18'lik skorla bu seti kazanarak maçta durumu 1-1 yaptı.

ANTHİ VE PINAR ETKİLİ OLDU
Büyük heyecana sahne olan üçüncü sette ise teknik molaya önde giren ekip 12-10'luk skorla Aydın BŞB oldu. Molanın ardından hücumda sayılar iki ekibin mücadelesinde seti 25-23'lük skorla Aydın BŞB kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette, rakibine oranla savunmada daha az hata yapan PTT, teknik molaya 12-9'luk skorla önde girdi. Moladan sonra arka arkaya sayılar bulan Aydın BŞB, Anthi ve Pınar'ın etkili oyunuyla seti 25-20'lik skorla maçı da 3-1'lik skorla kazandı. Mavibeyazlılar, bu galibiyetle 3 haftalık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın nihayet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA