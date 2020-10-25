Aydın nihayet

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde PTT'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti, kendine geldi. Karşılıklı sayılarla geçen ilk sette teknik molaya PTT 12-11'lık skorla önde girdi. Molanın ardından hücumda etkili oyununu sürdüren PTT, ilk seti 25-19'lık skorla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sete müthiş başlayan Aydın BŞB, arka arkaya bulduğu sayılarla teknik molayı 12-7'lik skorla önde tamamladı. Adams ile hücumda etkili olan Aydın'ın Sultanları, 25-18'lik skorla bu seti kazanarak maçta durumu 1-1 yaptı.



ANTHİ VE PINAR ETKİLİ OLDU

Büyük heyecana sahne olan üçüncü sette ise teknik molaya önde giren ekip 12-10'luk skorla Aydın BŞB oldu. Molanın ardından hücumda sayılar iki ekibin mücadelesinde seti 25-23'lük skorla Aydın BŞB kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette, rakibine oranla savunmada daha az hata yapan PTT, teknik molaya 12-9'luk skorla önde girdi. Moladan sonra arka arkaya sayılar bulan Aydın BŞB, Anthi ve Pınar'ın etkili oyunuyla seti 25-20'lik skorla maçı da 3-1'lik skorla kazandı. Mavibeyazlılar, bu galibiyetle 3 haftalık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.

İHSAN KARATAŞ